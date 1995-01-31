Вырмацких (Воробьёва) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вырмацких (Воробьёва) Мария Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1930

Дата смерти

24.06.1988

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1930

Отец: Воробьёв Тимофей Степанович

Мать: Воробьёва Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
16.02.1957

Сын: Вырмацких Владимир Леонтьевич

Отец ребёнка: Вырмацких Леонтий Акимович

Рождение ребёнка
16.02.1957

Сын: Вырмацких Евгений Леонтьевич

Отец ребёнка: Вырмацких Леонтий Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вырмацких Леонтий Акимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вырмацких Леонтий Акимович

Смерть
24.06.1988
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