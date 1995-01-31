Вырмацких (Воробьёва) Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1930
Дата смерти24.06.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1930
Рождение ребёнка
16.02.1957
Сын: Вырмацких Владимир Леонтьевич
Отец ребёнка: Вырмацких Леонтий Акимович
Рождение ребёнка
16.02.1957
Сын: Вырмацких Евгений Леонтьевич
Отец ребёнка: Вырмацких Леонтий Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вырмацких Леонтий Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.06.1988