Чернятьева Светлана Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1948
Дата смерти23.09.198
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.04.1974
Сын: Чернятьев Денис Николаевич
Отец ребёнка: Чернятьев Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.10.1978
Сын: Чернятьев Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Чернятьев Николай Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.09.198
Рождение
22.06.1948
Отец: не указан
Мать: не указана