Чернятьева Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернятьева Светлана Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1948

Дата смерти

23.09.198

Пол

Женский

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.04.1974

Сын: Чернятьев Денис Николаевич

Отец ребёнка: Чернятьев Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.10.1978

Сын: Чернятьев Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Чернятьев Николай Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернятьев Николай Дмитриевич

Смерть
23.09.198
Рождение
22.06.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

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