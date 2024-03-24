Приходько Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приходько Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.2010

Сын: Приходько Кирилл Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.10.2013

Дочь: Приходько Владислава Андреевна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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