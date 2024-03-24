Приходько Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.12.2010
Сын: Приходько Кирилл Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.10.2013
Дочь: Приходько Владислава Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности