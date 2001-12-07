Елдышева (Печникова) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения12.07.?
Дата смерти07.12.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Елдышев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елдышев Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Елдышев Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.12.2001
Вознесенье, Тарусский муниципальный район, Калужская область