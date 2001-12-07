Елдышева (Печникова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елдышева (Печникова) Мария Андреевна

Место рождения

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

12.07.?

Дата смерти

07.12.2001

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.?

Отец: Печников Андрей Родионович

Мать: Печникова Александра Яковлевна

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Елдышев Василий Алексеевич

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елдышев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Елдышев Василий Алексеевич

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елдышев Василий Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
07.12.2001
Вознесенье, Тарусский муниципальный район, Калужская область
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