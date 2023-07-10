Золочевская Ефросинья Кириловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золочевская Ефросинья Кириловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Золочевский Петр Денисович

Каменка, Харківська область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Золочевский Семен Петрович

Отец ребёнка: Золочевский Петр Денисович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Золочевский Петр Денисович

Каменка, Харківська область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Зиновия Петровна

Отец ребёнка: Золочевский Петр Денисович

Каменка, Харківська область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Золочевский Степан Петрович

Отец ребёнка: Золочевский Петр Денисович

Каменка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золочевский Петр Денисович

Смерть
Неизвестно
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