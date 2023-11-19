Семенкова Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенкова Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свириденко Оксана Леонидовна

Отец ребёнка: Семенков Леонид Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенков Леонид Георгиевич

Рождение ребёнка
23.10.1980

Сын: Семенков Алексей Леонидович

Отец ребёнка: Семенков Леонид Георгиевич

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