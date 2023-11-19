Семенкова Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свириденко Оксана Леонидовна
Отец ребёнка: Семенков Леонид Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1980
Сын: Семенков Алексей Леонидович
Отец ребёнка: Семенков Леонид Георгиевич