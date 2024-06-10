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Лоскутова Васса Матвеевна

Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

21.08.1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1779 г.р.

Мать

Около 1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
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Место
Комментарий
Рождение
21.08.1802 ст.

Отец: Лоскутов Матвей Егоров

Мать: Лоскутова Мария Иванова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Матвея Егорова дочь Васса. Восприемник: того же починка крестьянская дочь девка Ольга Васильева. Крещение 25.08.1802 года. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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