Лоскутова Васса Матвеевна
Место рождения
Дата рождения21.08.1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1802 ст.
Отец: Лоскутов Матвей Егоров
Мать: Лоскутова Мария Иванова
У крестьянина Матвея Егорова дочь Васса. Восприемник: того же починка крестьянская дочь девка Ольга Васильева. Крещение 25.08.1802 года. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. ... Показать все
Смерть
Неизвестно