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Полюдов Евгений Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1926

Дата смерти

27.10.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1926

Отец: Полюдов Афанасий Федотович

Мать: Полюдова Христина Ивановна

Рождение ребёнка
25.06.1952

Сын: Полюдов Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Полюдова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
27.07.1960

Сын: Полюдов Виктор Евгеньевич

Мать ребёнка: Полюдова Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полюдова Вера Ивановна

Смерть
27.10.2021
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