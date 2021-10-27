Полюдов Евгений Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1926
Дата смерти27.10.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1926
Рождение ребёнка
25.06.1952
Сын: Полюдов Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Полюдова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
27.07.1960
Сын: Полюдов Виктор Евгеньевич
Мать ребёнка: Полюдова Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полюдова Вера Ивановна
Смерть
27.10.2021