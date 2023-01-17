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Платонов Иван Александрович

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Место рождения

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

25.05.1900

Дата смерти

18.08.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1900

Отец: Платонов Александр Николаевич

Мать: Платонова Анна Феоктистовна

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
ОГКУ "Государственный архив Белгородской области" ф.139, оп.1, д.226, лл 68об, 69
Крещение
28.05.1900
Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
ОГКУ "Государственный архив Белгородской области" ф.139, оп.1, д.226, лл 68об, 69
Бракосочетание
09.03.1927

Жена: Корнатовская Лидия Иосифовна

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Свидетельство о браке Платонов И.А и Корнатовская Л.И. Старо-Оскольский уездный ЗАГС №44 9.03.1927
Рождение ребёнка
27.02.1930

Сын: Платонов Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Корнатовская Лидия Иосифовна

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Свидетельство о рождении Платонов Г.И. Старо-Оскольский уездный ЗАГС №38
Смерть
18.08.1952
СССР, Московская Область, г. Электросталь
Свидетельство о смерти Платонов И.А. ЗАГС Электросталь №331 от 18.08.1952
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