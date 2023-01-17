Платонов Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения25.05.1900
Дата смерти18.08.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1900
ОГКУ "Государственный архив Белгородской области" ф.139, оп.1, д.226, лл 68об, 69
Крещение
28.05.1900
ОГКУ "Государственный архив Белгородской области" ф.139, оп.1, д.226, лл 68об, 69
Бракосочетание
09.03.1927
Свидетельство о браке Платонов И.А и Корнатовская Л.И. Старо-Оскольский уездный ЗАГС №44 9.03.1927
Рождение ребёнка
27.02.1930
Сын: Платонов Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Корнатовская Лидия Иосифовна
Свидетельство о рождении Платонов Г.И. Старо-Оскольский уездный ЗАГС №38
Смерть
18.08.1952
СССР, Московская Область, г. Электросталь
Свидетельство о смерти Платонов И.А. ЗАГС Электросталь №331 от 18.08.1952