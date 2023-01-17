Шлыков (Уличная Фамилия Глинин) Макар Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти06.03.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Ранение
23.06.1915
Люблин Польша
Рождение ребёнка
24.04.1922
Дочь: Шлыкова Пилагея Макаровна
Мать ребёнка: Шлыкова Мария Егоровна
Старое Высокое, Кадомский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шлыкова Мария Егоровна
Смерть
06.03.1963
Верхнее Мальцево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область