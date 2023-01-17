Шлыков (Уличная Фамилия Глинин) Макар Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлыков (Уличная Фамилия Глинин) Макар Тимофеевич

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Место рождения

Липляйка, Кадомский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

06.03.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Шлыков Тимофей Никифорович

Мать: Шлыкова Дарья Николаевна

Липляйка, Кадомский муниципальный район, Рязанская область
Ранение
23.06.1915
Люблин Польша
Рождение ребёнка
24.04.1922

Дочь: Шлыкова Пилагея Макаровна

Мать ребёнка: Шлыкова Мария Егоровна

Старое Высокое, Кадомский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шлыкова Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шлыкова Мария Егоровна

Смерть
06.03.1963
Верхнее Мальцево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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