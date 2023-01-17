Назарова (Дунова) Акилина Аристарховна
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Дунов Аристарх Яковлевич
Мать: Дунова Мария Филипповна
Рождение ребёнка
04.10.1867 ст.
Дочь: Назарова Пелагея Александровна
Отец ребёнка: Назаров Александр Филиппович
Рождение ребёнка
04.10.1867 ст.
Сын: Назаров Ефим Александрович
Отец ребёнка: Назаров Александр Филиппович
Рождение ребёнка
26.06.1871 ст.
Сын: Назаров Степан Александрович
Отец ребёнка: Назаров Александр Филиппович
Рождение ребёнка
26.11.1871 ст.
Сын: Назаров Андрей Александрович
Отец ребёнка: Назаров Александр Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Астафий Александрович
Отец ребёнка: Назаров Александр Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Иван Александрович
Отец ребёнка: Назаров Александр Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Иван Александрович
Отец ребёнка: Назаров Александр Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно