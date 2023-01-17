Назарова (Дунова) Акилина Аристарховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Дунова) Акилина Аристарховна

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Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Дунов Аристарх Яковлевич

Мать: Дунова Мария Филипповна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.10.1867 ст.

Дочь: Назарова Пелагея Александровна

Отец ребёнка: Назаров Александр Филиппович

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.10.1867 ст.

Сын: Назаров Ефим Александрович

Отец ребёнка: Назаров Александр Филиппович

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.06.1871 ст.

Сын: Назаров Степан Александрович

Отец ребёнка: Назаров Александр Филиппович

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.11.1871 ст.

Сын: Назаров Андрей Александрович

Отец ребёнка: Назаров Александр Филиппович

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Астафий Александрович

Отец ребёнка: Назаров Александр Филиппович

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Иван Александрович

Отец ребёнка: Назаров Александр Филиппович

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Иван Александрович

Отец ребёнка: Назаров Александр Филиппович

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Александр Филиппович

Смерть
Неизвестно
Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
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