Ворожейкин Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ворожейкина Юлия Александровна
Мать ребёнка: Баженова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баженова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1990
Сын: Ворожейкин Александр Юрьевич
Мать ребёнка: Дадашева (Смирнова) Людмила Александровна
Чехов, Чехов, Московская область