Ворожейкин Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворожейкин Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ворожейкина Юлия Александровна

Мать ребёнка: Баженова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баженова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ворожейкин Юрий Юрьвич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1990

Сын: Ворожейкин Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Дадашева (Смирнова) Людмила Александровна

Чехов, Чехов, Московская область

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