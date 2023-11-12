Ольга Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Духовская Домникия Паловна
Отец ребёнка: Духовской Павел Федорович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Духовская Софья Павловна
Отец ребёнка: Духовской Павел Федорович
Рождение ребёнка
21.06.1876 ст.
Отец ребёнка: Духовской Павел Федорович
Рождение ребёнка
18.09.1879
Сын: Духовской Федор Михайлович
Отец ребёнка: Духовской Павел Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно