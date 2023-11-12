Ольга Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Духовская Домникия Паловна

Отец ребёнка: Духовской Павел Федорович

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Духовская Софья Павловна

Отец ребёнка: Духовской Павел Федорович

Рождение ребёнка
21.06.1876 ст.

Сын: Духовской Иоанн Павлович

Отец ребёнка: Духовской Павел Федорович

Смяч, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.09.1879

Сын: Духовской Федор Михайлович

Отец ребёнка: Духовской Павел Федорович

Смяч, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Духовской Павел Федорович

Смерть
Неизвестно
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