Мария Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Захаровна

Место рождения

деревня Горки

Дата рождения

1777

Дата смерти

После 1799

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Горки
Бракосочетание
09.11.1791 ст.

Муж: Матвей Андреевич

Чачема, Антушевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1793

Сын: Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Андреевич

Чачема, Антушевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
18.10.1795 ст.

Сын: Лука Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Андреевич

Чачема, Антушевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1797

Сын: Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Андреевич

Чачема, Антушевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Наталья Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Андреевич

Чачема, Антушевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
08.10.1799 ст.

Дочь: Пелагея Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Андреевич

Чачема, Антушевская волость, Белозерский уезд
Смерть
После 1799
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