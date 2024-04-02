Мария Захаровна
Место рождениядеревня Горки
Дата рождения1777
Дата смертиПосле 1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.11.1791 ст.
Муж: Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
1793
Сын: Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
18.10.1795 ст.
Сын: Лука Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
1797
Сын: Алексей Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Наталья Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
08.10.1799 ст.
Дочь: Пелагея Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Андреевич
Смерть
После 1799