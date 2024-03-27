Тазеева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тазеева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Тазеев Гильметдин Абдулханович (Абдухаирович)

Отец ребёнка: Тазеев Абдухаир

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тазеев Абкадир (Абдулкадыр) Абдухаирович

Отец ребёнка: Тазеев Абдухаир

д. Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тазеев Мухутдин Абдухаирович

Отец ребёнка: Тазеев Абдухаир

д. Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тазеев Гайнетдин Абдухаирович

Отец ребёнка: Тазеев Абдухаир

д.Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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