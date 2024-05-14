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Косякин Пётр Иванович

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Место рождения

Петрово, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1932

Отец: Косякин Иван Кузьмич

Мать: Косякина (Ларина) Мария

Петрово, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косякина (Уткина) Мария Михайловна

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косякина (Уткина) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
14.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косякина (Уткина) Мария Михайловна

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно

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