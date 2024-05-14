Косякин Пётр Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1932
Отец: Косякин Иван Кузьмич
Мать: Косякина (Ларина) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Косякина (Уткина) Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Косякина (Уткина) Мария Михайловна
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Смерть
Неизвестно