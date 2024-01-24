Смотрина Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смотрина Наталья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1883

Дочь: Смотрина Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Смотрин Михаил Матвеевич

Рождение ребёнка
23.06.1891

Дочь: Смотрина Агриппина Михайловна

Отец ребёнка: Смотрин Михаил Матвеевич

Рождение ребёнка
20.08.1893

Сын: Смотрин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Смотрин Михаил Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смотрин Михаил Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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