Прасковья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Пётр Иванов
Отец ребёнка: Иван Абрамов
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Филипп Иванов
Отец ребёнка: Иван Абрамов
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Аксинья Иванова
Отец ребёнка: Иван Абрамов
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Арина Иванова
Отец ребёнка: Иван Абрамов
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Степан Иванов
Отец ребёнка: Иван Абрамов
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Иван Абрамов
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Матвей Иванов
Отец ребёнка: Иван Абрамов
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Фёкла Иванова
Отец ребёнка: Иван Абрамов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Абрамов
Смерть
Неизвестно