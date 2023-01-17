Прасковья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1775 г.р.

Дети

Около 1795 г.р.
Около 1802 г.р.
Около 1803 г.р.
Около 1805 г.р.
Около 1808 г.р.
Около 1810 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Пётр Иванов

Отец ребёнка: Иван Абрамов

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Филипп Иванов

Отец ребёнка: Иван Абрамов

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Аксинья Иванова

Отец ребёнка: Иван Абрамов

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Арина Иванова

Отец ребёнка: Иван Абрамов

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Степан Иванов

Отец ребёнка: Иван Абрамов

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Иван Абрамов

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Матвей Иванов

Отец ребёнка: Иван Абрамов

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Фёкла Иванова

Отец ребёнка: Иван Абрамов

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Абрамов

Смерть
Неизвестно
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