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Кудымов Хрисантий Никитич

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Место рождения

деревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя

Дата рождения

1915

Дата смерти

16.04.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Кудымов Никита Егорович

Мать: не указана

деревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Военная служба
С 1935 по 1938
Служил в Красной Армии
Военная служба
Около 1939
Служил в Красной Армии
Призыв на военную службу
?.11.1941
В ноябре 1941 года был призван в Красную Армию.
Военная служба
До 15.01.1943
Окончил курсы младших лейтенантов САВО. Источник: https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_officer7528297/?static_hash=615ae69c24588500fd75d6e8f2b6045bv1
Военная служба
15.01.1943
Приказом САВО № 57 от 15.01.1943 присвоено воинское звание младший лейтенант, направлен в распоряжение ВС Зак фронта
Военная служба
С ?.01.1943 по ?.04.1943
56-я армия Северо-Кавказский фронт
Направлен на Северо-Кавказский фронт. Был командиром стрелкового взвода 4-го отдельного гвардейского стрелкового батальона 9-я отдельная гвардейская стрелковая бригада 10-й гвардейский стрелковый корп... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудымова Ксения Никифоровна

Смерть
16.04.1943
Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
16 апреля 1943 года в ходе Краснодарской наступательной операции Красной Армии погиб в бою при освобождении города Крымска Краснодарского края. Первоначально захоронен в братской могиле у высоты 145,8... Показать все
Похороны
Неизвестно
Увековечен в: "Книга Памяти. Свердловская область" (трижды): Том 5, стр. 133 (Город Верхотурье. Верхотурский район), Том 14, стр. 403 (Город Екатеринбург. Орджоникидзевский район) и Том 15, стр. 188 ... Показать все
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