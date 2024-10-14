Мяздриков Федор Степанович 03.02.1835 — найти родственников по фамилии на Familio

Мяздриков Федор Степанович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 03.02.1835

умер 31.12.1906

Отец
Мяздриков Степан Федулович22.11.1796 г.р.
Мать
Мяздрикова (Милованова) Мавра ИвановнаОколо 1802 г.р.
Супруги
Мяздрикова (Деева) Любовь Ивановна1834 г.р.
Дети
(Мяздрикова) Надежда Федоровна1859 г.р.
Мяздриков Иван Федорович1861 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1835

Отец: Мяздриков Степан Федулович

Мать: Мяздрикова (Милованова) Мавра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мяздрикова (Деева) Любовь Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Муром, округ Муром, Владимирская область

Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Мяздрикова) Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Мяздрикова (Деева) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Мяздриков Иван Федорович

Мать ребёнка: Мяздрикова (Деева) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
30.11.1862

Сын: Мяздриков Михаил Федорович

Мать ребёнка: Мяздрикова (Деева) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
06.01.1865

Сын: Мяздриков Василий Федорович

Мать ребёнка: Мяздрикова (Деева) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Около 16.08.1867

Дочь: Жадина (Мяздрикова) Вера Федоровна

Мать ребёнка: Мяздрикова (Деева) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
11.01.1872

Сын: Мяздриков Григорий Федорович

Мать ребёнка: Мяздрикова (Деева) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
23.06.1873

Дочь: (Мяздрикова) Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Мяздрикова (Деева) Любовь Ивановна

Смерть
31.12.1906

Причина смерти: старость

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