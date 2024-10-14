Мяздриков Федор Степанович
мужской, родился 03.02.1835
умер 31.12.1906
ОтецМяздриков Степан Федулович22.11.1796 г.р.
МатьМяздрикова (Милованова) Мавра ИвановнаОколо 1802 г.р.
Супруги
Мяздрикова (Деева) Любовь Ивановна1834 г.р.
Дети
(Мяздрикова) Надежда Федоровна1859 г.р.
Мяздриков Иван Федорович1861 г.р.Показать еще 5
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Место
Комментарий
Рождение
03.02.1835
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Мяздрикова) Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Мяздрикова (Деева) Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Мяздрикова (Деева) Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
30.11.1862
Сын: Мяздриков Михаил Федорович
Мать ребёнка: Мяздрикова (Деева) Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
06.01.1865
Сын: Мяздриков Василий Федорович
Мать ребёнка: Мяздрикова (Деева) Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Около 16.08.1867
Дочь: Жадина (Мяздрикова) Вера Федоровна
Мать ребёнка: Мяздрикова (Деева) Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
11.01.1872
Сын: Мяздриков Григорий Федорович
Мать ребёнка: Мяздрикова (Деева) Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
23.06.1873
Дочь: (Мяздрикова) Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Мяздрикова (Деева) Любовь Ивановна
Смерть
31.12.1906