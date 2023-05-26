Василий Константинович
Место рождения
Дата рождения05.02.1876 ст.
Дата смертиПосле 1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1876 ст.
Отец: Константин Иванович
Мать: Параскева Анисимовна
Афанасьевская церковь 05.02.1876 Чермы Василий Константинович отец крестьянин Константин Иванович мать крестьянин Параскева Анисимовна крестьянин Василий Диомидович крестьянская девица Ефимия Антоно... Показать все
Восприемник
27.12.1893 ст.
Афанасьевская церковь 27.12.1893 Чермы Василий Федорович Чермы отец крестьянин Федор Антонович мать жена Екатерина Алексеевна Чермы крестьянин Василий Константинович Липяги крестьянская дочь На... Показать все
Восприемник
15.05.1894 ст.
Афанасьевская церковь 15.05.1894 Чермы Павел Миронович Чермы отец запасной унтер офицер Мирон Фомич мать жена Анисья Саввина крестьянин Василий Константинович жена Надежда Дмитриевна https:... Показать все
Восприемник
28.02.1898 ст.
Афанасьевская церковь 28.02.1898 Чермы Семен Федорович Чермы отец крестьянин Федор Антонович мать жена Екатерина Алексеевна крестьянин Василий Константинович крестьянская дочь Александра Констан... Показать все
Бракосочетание
31.01.1900 ст.
Жена: Анна Федоровна
Афанасьевская церковь 31.01.1900 Чермы крестьянин Василий Константинович Байдаково крестьянская дочь Анна Федоровна по жениху Чермы крестьянин Антоний Васильевич по жениху Заклинья крестьянин Анат... Показать все
Поручитель
31.01.1900 ст.
Афанасьевская церковь 31.01.1900 Иванщины крестьянин Петр Васильевич Задубье крестьянская дочь Наталья Сергеевна по жениху Иванщины крестьянин Максим Михайлович по жениху Каменный конец, Добручинс... Показать все
Восприемник
24.12.1901 ст.
Афанасьевская церковь 24.12.1901 Чермы Мелания Михайловна Чермы отец крестьянин Михаил Фомич Чермы мать жена Анастасия Матфеевна Чермы крестьянин Василий Константиновна Чермы жена Анастасия Дмит... Показать все
Рождение ребёнка
27.03.1904 ст.
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Афанасьевская церковь 27.03.1904 Чермы Александра Васильевна Чермы отец крестьянин Василий Константинович Чермы мать жена Анна Федоровна Бешкино крестьянин Федор Алексеевич Чермы крестьянская до... Показать все
Бракосочетание
21.02.1907 ст.
Жена: Екатерина Романовна
Ильинская церковь, Черма 21.02.1907 Чермы крестьянин Василий Константинович 31 Заклинье, Добручинская волость крестьянская девица Екатерина Романовна 25 по жениху Заклинье, Добручинская волость кре... Показать все
Рождение ребёнка
07.04.1909 ст.
Сын: Константинов Яков Васильевич
Мать ребёнка: Екатерина Романовна
Ильинская церковь, Черма 07.04.1909 Чермы Яков Васильевич Чермы отец крестьянин Василий Константинович Чермы мать жена Екатерина Романовна Заклинье, Добручинская волость крестьянин Яков Романович... Показать все
Смерть
После 1907