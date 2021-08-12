Косырева (Косырева) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косырева (Косырева) Анастасия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1989

Дата смерти

12.08.2021

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1989

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.08.2021
Похороны
Неизвестно
606083 Zolino, Nizhny Novgorod Oblast Russia
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