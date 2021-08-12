Косырева (Косырева) Анастасия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1989
Дата смерти12.08.2021
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1989
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.08.2021
Похороны
Неизвестно
606083 Zolino, Nizhny Novgorod Oblast Russia