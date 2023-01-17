Кустов Константин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кустов Константин Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1929

Дочь: Смелова Елена Константиновна

Мать ребёнка: Кустова Анна

Посулово, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кустов Евгений Константинович

Мать ребёнка: Кустова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Докучаева Людмила Константиновна

Мать ребёнка: Кустова Анна

Смерть
Неизвестно
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