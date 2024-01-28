Колосницын Прокофий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1918
Дата смерти05.05.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1947
Сын: Колосницын Сергей Прокофьевич
Мать ребёнка: Колосницына Слаутина Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
28.03.1949
Сын: Колосницын Юрий Прокофьевич
Мать ребёнка: Колосницына Слаутина Валентина Федоровна
Смерть
05.05.1979