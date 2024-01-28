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Колосницын Прокофий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1918

Дата смерти

05.05.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1947

Сын: Колосницын Сергей Прокофьевич

Мать ребёнка: Колосницына Слаутина Валентина Федоровна

Рождение ребёнка
28.03.1949

Сын: Колосницын Юрий Прокофьевич

Мать ребёнка: Колосницына Слаутина Валентина Федоровна

Смерть
05.05.1979

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