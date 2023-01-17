Омелюсик Геннадий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омелюсик Геннадий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Омелюсик Яков Федорович

Мать: Омелюсик Рима Руфимовна

Рождение ребёнка
15.02.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Омелюсик Марина Валерьевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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