Омелюсик Геннадий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Омелюсик Яков Федорович
Мать: Омелюсик Рима Руфимовна
Рождение ребёнка
15.02.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Омелюсик Марина Валерьевна
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно