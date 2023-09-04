Русских (Харина) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1974
Отец: Харин Василий Иванович
Мать: Харина Таисья Николаевна
Рождение ребёнка
12.05.1997
Дочь: Русских Анастасия Эдуардовна
Отец ребёнка: Русских Эдуард Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Русских Эдуард Максимович