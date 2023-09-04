Русских (Харина) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русских (Харина) Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1974

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

1937 г.р.

Дети

1997 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1974

Отец: Харин Василий Иванович

Мать: Харина Таисья Николаевна

Рождение ребёнка
12.05.1997

Дочь: Русских Анастасия Эдуардовна

Отец ребёнка: Русских Эдуард Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Русских Эдуард Максимович

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