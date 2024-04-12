Зайцева Ирина Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.
Отец: Ефим
Бракосочетание
10.02.1880 ст.
Рождение ребёнка
23.09.1884 ст.
Дочь: Тимоничева Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
13.12.1890 ст.
Сын: Тимоничев Константин Иванович
Отец ребёнка: Зайцев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
26.07.1893 ст.
Дочь: Тимоничева Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
21.08.1894 ст.
Дочь: Тимоничева Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
04.02.1897 ст.
Отец ребёнка: Зайцев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
01.07.1899 ст.
Дочь: Тимоничева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно