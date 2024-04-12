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Зайцева Ирина Ефимовна

Место рождения

Кириково, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.

Отец: Ефим

Мать: не указана

Кириково, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
10.02.1880 ст.

Муж: Зайцев Иван Васильевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.09.1884 ст.

Дочь: Тимоничева Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Васильевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.12.1890 ст.

Сын: Тимоничев Константин Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван Васильевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.07.1893 ст.

Дочь: Тимоничева Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Васильевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.08.1894 ст.

Дочь: Тимоничева Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Васильевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.02.1897 ст.

Сын: Тимоничев Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван Васильевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.07.1899 ст.

Дочь: Тимоничева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Васильевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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