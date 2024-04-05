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Аристовский Михаил Аристархович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1867

Отец: Аристовский Аристарх Георгиевич

Мать: Аристовская (Оточиева) Екатерина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аристовская (Соболева) Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
06.11.1891

Сын: Аристовский Борис Михайлович

Мать ребёнка: Аристовская (Соболева) Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
18.02.1893

Сын: Аристовский Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Аристовская (Соболева) Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
17.06.1894

Дочь: Аристовская Вера Михайловна

Мать ребёнка: Аристовская (Соболева) Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
10.11.1895

Дочь: Аристовская Нина Михайловна

Мать ребёнка: Аристовская (Соболева) Мария Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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