Аристовский Михаил Аристархович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1867
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.1891
Сын: Аристовский Борис Михайлович
Мать ребёнка: Аристовская (Соболева) Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
18.02.1893
Сын: Аристовский Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Аристовская (Соболева) Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
17.06.1894
Дочь: Аристовская Вера Михайловна
Мать ребёнка: Аристовская (Соболева) Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.11.1895
Дочь: Аристовская Нина Михайловна
Мать ребёнка: Аристовская (Соболева) Мария Тимофеевна
Смерть
Неизвестно