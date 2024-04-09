Дусь Ганна Мирославовна
Место рожденияВерхрата Польша
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дусь Степан Ильич
Мать: Дусь Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: иван
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игорь
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евгений
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр
Отец ребёнка: не указан