Дусь Ганна Мирославовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дусь Ганна Мирославовна

Место рождения

Верхрата Польша

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дусь Степан Ильич

Мать: Дусь Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: иван

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игорь

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евгений

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр

Отец ребёнка: не указан

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