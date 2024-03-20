Ежов Никифор
Место рожденияРоссия, Рязанская губ., Пронский уезд, д. Быково
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пахомова Агрипина Никифорова
Россия, Рязанская губ., Пронский уезд, д. Быково
Смерть
Неизвестно
Россия, Рязанская губ., Пронский уезд, д. Быково
Похороны
Неизвестно
Россия, Рязанская обл., Старожиловский р-н, кладбище с. Асташево