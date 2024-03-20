Ежов Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ежов Никифор

Место рождения

Россия, Рязанская губ., Пронский уезд, д. Быково

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Рязанская губ., Пронский уезд, д. Быково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пахомова Агрипина Никифорова

Мать ребёнка: не указана

Россия, Рязанская губ., Пронский уезд, д. Быково
Смерть
Неизвестно
Россия, Рязанская губ., Пронский уезд, д. Быково
Похороны
Неизвестно
Россия, Рязанская обл., Старожиловский р-н, кладбище с. Асташево
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