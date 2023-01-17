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Кабылов Мухаметгали Матеев

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Место рождения

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Кабулов Матей Кармышев

Мать: Фариза Юсуфова

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Кабылова Галимзада Мухаметгалиева

Мать ребёнка: Гульнафиз

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.09.1858

Сын: Кабылов Мухаметхафиз Мухаметгалиев

Мать ребёнка: Гульнафиз

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фархинис

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульнафиз

Место жительства
Неизвестно
Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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