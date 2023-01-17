Кабылов Мухаметгали Матеев
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Кабулов Матей Кармышев
Мать: Фариза Юсуфова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Кабылова Галимзада Мухаметгалиева
Мать ребёнка: Гульнафиз
Рождение ребёнка
03.09.1858
Сын: Кабылов Мухаметхафиз Мухаметгалиев
Мать ребёнка: Гульнафиз
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фархинис
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гульнафиз
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно