Княгиня Хованская (Пеккен) ЕКАТЕРИНА МАТВЕЕВНА
женский, родилась Около 1780
умерла 1819
Супруги
Князь Хованский ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ1760 г.р.
Дети
Князь Хованский ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ1802 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1800
Рождение ребёнка
1802
Сын: Князь Хованский ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ
Отец ребёнка: Князь Хованский ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Княжна Хованская) ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА
Отец ребёнка: Князь Хованский ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ
Смерть
1819