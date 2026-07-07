Княгиня Хованская (Пеккен) ЕКАТЕРИНА МАТВЕЕВНА Около 1780 — найти родственников по фамилии на Familio

Княгиня Хованская (Пеккен) ЕКАТЕРИНА МАТВЕЕВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась Около 1780

умерла 1819

Супруги
Князь Хованский ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ1760 г.р.
Дети
Князь Хованский ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ1802 г.р.
(Княжна Хованская) ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА1803 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1800

Муж: Князь Хованский ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
1802

Сын: Князь Хованский ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ

Отец ребёнка: Князь Хованский ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Княжна Хованская) ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА

Отец ребёнка: Князь Хованский ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ

Смерть
1819

Мы используем куки для улучшения работы сайта.