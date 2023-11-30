Малышев Пимен Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1918
Дата смерти17.03.1992
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1918
Отец: Малышев Григорий
Мать: Малышева Александра
Рождение ребёнка
01.01.1948
Дочь: Бабина Валентина Пименовна
Мать ребёнка: Малышева Ольга Петровна
Рождение ребёнка
28.01.1952
Дочь: Паниковская Нина Пимоновна
Мать ребёнка: Малышева Ольга Петровна
Смерть
17.03.1992