Малышев Пимен Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Пимен Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1918

Дата смерти

17.03.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1918

Отец: Малышев Григорий

Мать: Малышева Александра

Рождение ребёнка
01.01.1948

Дочь: Бабина Валентина Пименовна

Мать ребёнка: Малышева Ольга Петровна

Рождение ребёнка
28.01.1952

Дочь: Паниковская Нина Пимоновна

Мать ребёнка: Малышева Ольга Петровна

Смерть
17.03.1992

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