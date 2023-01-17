Тишкина ((Алёшкина/Алексеева)) Анисья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишкина ((Алёшкина/Алексеева)) Анисья Ивановна

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822

Отец: Иван Степанович

Мать: Серафима Григорьевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
17.10.1837

Муж: Тишкин Афанасий Федерович

Рождение ребёнка
25.07.1840

Дочь: Прасковья Афанасьевна

Отец ребёнка: Тишкин Афанасий Федерович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.11.1841

Дочь: Варвара Афанасьевна

Отец ребёнка: Тишкин Афанасий Федерович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.03.1844

Дочь: Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Тишкин Афанасий Федерович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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