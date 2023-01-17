Тишкина ((Алёшкина/Алексеева)) Анисья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822
Отец: Иван Степанович
Мать: Серафима Григорьевна
Бракосочетание
17.10.1837
Рождение ребёнка
25.07.1840
Дочь: Прасковья Афанасьевна
Отец ребёнка: Тишкин Афанасий Федерович
Рождение ребёнка
28.11.1841
Дочь: Варвара Афанасьевна
Отец ребёнка: Тишкин Афанасий Федерович
Рождение ребёнка
20.03.1844
Дочь: Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Тишкин Афанасий Федерович
Смерть
Неизвестно