Рязанов Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанов Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1948

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1967

Сын: Рязанов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Рязанова Вера Даниловна

Рождение ребёнка
08.01.1972

Дочь: Оглезнева (Рязанова) Валентина Александровна

Мать ребёнка: Рязанова Вера Даниловна

Рождение ребёнка
24.10.1981

Сын: Рязанов Василий Александрович

Мать ребёнка: Рязанова Вера Даниловна

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