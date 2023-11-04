Рязанов Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1967
Сын: Рязанов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Рязанова Вера Даниловна
Рождение ребёнка
08.01.1972
Дочь: Оглезнева (Рязанова) Валентина Александровна
Мать ребёнка: Рязанова Вера Даниловна
Рождение ребёнка
24.10.1981
Сын: Рязанов Василий Александрович
Мать ребёнка: Рязанова Вера Даниловна