Люлькова (Картамышева) Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.08.1950
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Рождение ребёнка
Около 1952
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Люльков Иван
Место жительства
Неизвестно
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно