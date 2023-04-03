Люлькова (Картамышева) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люлькова (Картамышева) Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Люльков Иван

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Люльков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Люльков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Люльков Иван

Место жительства
Неизвестно
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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