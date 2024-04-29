Усов Кирил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усов Кирил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1724

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1744

Сын: Усов Марко Кирилов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Усов Степан (Стефан) Кирилов

Мать ребёнка: не указана

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
По Исповедальной росписи за 1795г. живёт в доме №44 брата Марка записан под №147

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