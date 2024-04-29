Усов Кирил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1724
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1744
Сын: Усов Марко Кирилов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Усов Степан (Стефан) Кирилов
Мать ребёнка: не указана
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
По Исповедальной росписи за 1795г. живёт в доме №44 брата Марка записан под №147