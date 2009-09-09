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Резникова Дарья Анатольевна
Резникова Дарья Анатольевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.09.2009
Пол
Женский
Отец
Резников Анатолий Александрович
1974 г.р.
Мать
Резникова (Погорелова) Наталья Юрьевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.2009
Отец:
Резников Анатолий Александрович
Мать:
Резникова Наталья Юрьевна
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