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Гаврилов Иван Андреевич

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Гаврилов Андрей Иванович

Мать: Гаврилова Прасковья Петровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Гаврилов Василий Иванович

Мать ребёнка: Гаврилова Анна Филимоновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Гаврилова Анна Филимоновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Оглоблина Прасковья Мешкова

Мать ребёнка: Гаврилова Анна Филимоновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Гаврилова Анна Филимоновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Гаврилова Анна Филимоновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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