Гаврилов Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Рождение ребёнка
1838
Сын: Гаврилов Василий Иванович
Мать ребёнка: Гаврилова Анна Филимоновна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Гаврилова Анна Филимоновна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Оглоблина Прасковья Мешкова
Мать ребёнка: Гаврилова Анна Филимоновна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Гаврилова Анна Филимоновна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Гаврилова Анна Филимоновна
Смерть
Неизвестно