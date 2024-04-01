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Лозовский Евдоким Сидорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Лозовский Исидор Савельевич

Мать: Лозовская (Каширина) Дарья Афанасьевна

Бракосочетание
09.09.1909

Жена: Лозовская (Колесник) Ульяна Селиверстовна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Лозовский Николай Евдокимович

Мать ребёнка: Лозовская (Колесник) Ульяна Селиверстовна

Рождение ребёнка
03.09.1914

Дочь: Марохина (Лозовская) Наталья Евдокимовна

Мать ребёнка: Лозовская (Колесник) Ульяна Селиверстовна

Рождение ребёнка
20.12.1918

Дочь: Перебейносова (Лозовская) Анастасия Евдокимовна

Мать ребёнка: Лозовская (Колесник) Ульяна Селиверстовна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Лозовская Мария Евдокимовна

Мать ребёнка: Лозовская (Колесник) Ульяна Селиверстовна

Рождение ребёнка
25.07.1925

Дочь: Карташова (Лозовская) Валентина Евдокимовна

Мать ребёнка: Лозовская (Колесник) Ульяна Селиверстовна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Лозовская Ольга Евдокимовна

Мать ребёнка: Лозовская (Колесник) Ульяна Селиверстовна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Лозовский Петр Евдокимович

Мать ребёнка: Лозовская (Колесник) Ульяна Селиверстовна

Рождение ребёнка
15.11.1928

Сын: Лозовский Григорий Евдокимович

Мать ребёнка: Лозовская (Колесник) Ульяна Селиверстовна

Смерть
1949

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