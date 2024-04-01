Лозовский Евдоким Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1949
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Бракосочетание
09.09.1909
Рождение ребёнка
1912
Сын: Лозовский Николай Евдокимович
Мать ребёнка: Лозовская (Колесник) Ульяна Селиверстовна
Рождение ребёнка
03.09.1914
Рождение ребёнка
20.12.1918
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Лозовская Мария Евдокимовна
Мать ребёнка: Лозовская (Колесник) Ульяна Селиверстовна
Рождение ребёнка
25.07.1925
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Лозовская Ольга Евдокимовна
Мать ребёнка: Лозовская (Колесник) Ульяна Селиверстовна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Лозовский Петр Евдокимович
Мать ребёнка: Лозовская (Колесник) Ульяна Селиверстовна
Рождение ребёнка
15.11.1928
Сын: Лозовский Григорий Евдокимович
Мать ребёнка: Лозовская (Колесник) Ульяна Селиверстовна
Смерть
1949