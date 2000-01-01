Одинцов Стефан Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти06.07.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Рождение ребёнка
19.10.1833
Дочь: Малиновская Евстолия Стефановна
Мать ребёнка: Одинцова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Одинцов Виктор
Мать ребёнка: Одинцова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Одинцов Алексей
Мать ребёнка: Одинцова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
26.06.1848
Сын: Одинцов Ювеналий
Мать ребёнка: Одинцова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Одинцов Николай
Мать ребёнка: Одинцова Александра Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.07.1883