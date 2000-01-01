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Одинцов Стефан Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

06.07.1883

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Одинцов Николай Алексеевич

Мать: Одинцова Параскева Николаевна

Рождение ребёнка
19.10.1833

Дочь: Малиновская Евстолия Стефановна

Мать ребёнка: Одинцова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Одинцов Виктор

Мать ребёнка: Одинцова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Одинцов Алексей

Мать ребёнка: Одинцова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
26.06.1848

Сын: Одинцов Ювеналий

Мать ребёнка: Одинцова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Одинцов Николай

Мать ребёнка: Одинцова Александра Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одинцова Александра Алексеевна

Смерть
06.07.1883
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