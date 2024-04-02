Лебедева (Чистякова) Екатерина Ефимова
Место рождения
Дата рождения23.11.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1858 ст.
Отец: Чистяков Ефим Сергеев
Мать: Авдотья Никитина
Дата рождения: 23.11.1858 г. по старому стилю 05.12.1858 г.
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Лебедев Тарас Михайлович
Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно