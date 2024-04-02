Лебедева (Чистякова) Екатерина Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Чистякова) Екатерина Ефимова

Место рождения

Мысы, Сараловская волость, Лаишевский уезд

Дата рождения

23.11.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1858 ст.

Отец: Чистяков Ефим Сергеев

Мать: Авдотья Никитина

Мысы, Сараловская волость, Лаишевский уезд
Дата рождения: 23.11.1858 г. по старому стилю 05.12.1858 г.
Рождение ребёнка
1884

Сын: Лебедев Федор Тарасович

Отец ребёнка: Лебедев Тарас Михайлович

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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