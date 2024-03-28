Каблова (Негодяева) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каблова (Негодяева) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.41

Дата смерти

28.03.2024

Пол

Женский

Добавил:

ОЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.41

Отец: Негодяев Иван Дмитриевич

Мать: Негодяева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Каблов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каблов Валерий Александрович

Отец ребёнка: Каблов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каблов Александр

Смерть
28.03.2024
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