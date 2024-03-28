Каблова (Негодяева) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.41
Дата смерти28.03.2024
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.41
Отец: Негодяев Иван Дмитриевич
Мать: Негодяева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Каблов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каблов Валерий Александрович
Отец ребёнка: Каблов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каблов Александр
Смерть
28.03.2024