Графтио Генрих Осипович
Место рожденияДвинск (ныне Даугавпилс, Латвия)
Дата рождения26.12.1869
Дата смерти30.04.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Двинск (ныне Даугавпилс, Латвия)
Место жительства
По 1892
Одесса, Украина
Место жительства
С 1896
Италия
Место жительства
По 1896
Место жительства
По 1899
США
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Средняя Азия
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Швейцария
Место жительства
Неизвестно
Франция
Смерть
30.04.1949