Графтио Генрих Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Графтио Генрих Осипович

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Место рождения

Двинск (ныне Даугавпилс, Латвия)

Дата рождения

26.12.1869

Дата смерти

30.04.1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Двинск (ныне Даугавпилс, Латвия)
Место жительства
По 1892
Одесса, Украина
Место жительства
С 1896
Италия
Место жительства
По 1896
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1899
США
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Средняя Азия
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Швейцария
Место жительства
Неизвестно
Франция
Смерть
30.04.1949
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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