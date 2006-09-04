Ингильдеев Фаать Ибрагимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1917
Дата смерти04.09.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.09.2006