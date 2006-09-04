Ингильдеев Фаать Ибрагимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ингильдеев Фаать Ибрагимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1917

Дата смерти

04.09.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.09.2006
Москва, город федерального значения Москва
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