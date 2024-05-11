Калинина Клавдия Павловна 1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калинина Клавдия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Калинин Павел Яковлевич

Мать: Калинина Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люба

Отец ребёнка: Легких Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Света

Отец ребёнка: Легких Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Легких Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Легких Геннадий

Смерть
Неизвестно

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