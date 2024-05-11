Калинина Клавдия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Люба
Отец ребёнка: Легких Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Света
Отец ребёнка: Легких Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Легких Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Легких Геннадий
Смерть
Неизвестно