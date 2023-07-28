Тиханов Виталий Иванович
Место рождения
Дата рождения12.04.1915
Дата смерти14.10.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1915
Бракосочетание
14.05.1938
Рождение ребёнка
27.05.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тихонова (Мартынова) Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
13.09.1947
Сын: Тиханов Владимир Витальевич
Мать ребёнка: Тихонова (Мартынова) Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
16.12.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тихонова (Мартынова) Евдокия Михайловна
Смерть
14.10.1982
Похороны
16.10.1982
Беляево, Грязовецкий район, Северный край