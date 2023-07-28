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Тиханов Виталий Иванович

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Место рождения

Мокшенская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

12.04.1915

Дата смерти

14.10.1982

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

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1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1915

Отец: Тихонов Иван Григорьевич

Мать: Тихонова (Мальцева) Александра Тимофеевна

Мокшенская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
14.05.1938

Жена: Тихонова (Мартынова) Евдокия Михайловна

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тихонова (Мартынова) Евдокия Михайловна

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.09.1947

Сын: Тиханов Владимир Витальевич

Мать ребёнка: Тихонова (Мартынова) Евдокия Михайловна

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тихонова (Мартынова) Евдокия Михайловна

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
14.10.1982
Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Похороны
16.10.1982
Беляево, Грязовецкий район, Северный край

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