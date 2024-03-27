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Залилов Салих Мазитович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.09.1925

Дата смерти

10.05.1992

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

Жена

1927 г.р.

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1925

Отец: Залилов Мазит Галяувич

Мать: Залилова Минниямал

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1947

Сын: Залилов Сабир Салихович

Мать ребёнка: Залилова Фарида Губайдулловна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Залилова Фарида Губайдулловна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Залилова Фарида Губайдулловна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Залилова Фарида Губайдулловна

Смерть
10.05.1992
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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