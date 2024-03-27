Залилов Салих Мазитович
Место рождения
Дата рождения15.09.1925
Дата смерти10.05.1992
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1925
Отец: Залилов Мазит Галяувич
Мать: Залилова Минниямал
Рождение ребёнка
20.04.1947
Мать ребёнка: Залилова Фарида Губайдулловна
Рождение ребёнка
04.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Залилова Фарида Губайдулловна
Рождение ребёнка
18.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Залилова Фарида Губайдулловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.05.1992
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно