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Усова Пелагия Иннокентиева

Место рождения

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

До 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1900 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усов Николай Герасимов

Рождение ребёнка
13.10.1914

Сын: Усов Карп Николаев

Отец ребёнка: Усов Николай Герасимов

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.10.1914

Сын: Усов Никита Николаев

Отец ребёнка: Усов Николай Герасимов

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
16.07.1919

Сын: Усов Илия Николаев

Отец ребёнка: Усов Николай Герасимов

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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