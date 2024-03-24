Усова Пелагия Иннокентиева
Место рождения
Дата рожденияДо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1914
Сын: Усов Карп Николаев
Отец ребёнка: Усов Николай Герасимов
Рождение ребёнка
13.10.1914
Сын: Усов Никита Николаев
Отец ребёнка: Усов Николай Герасимов
Рождение ребёнка
16.07.1919
Сын: Усов Илия Николаев
Отец ребёнка: Усов Николай Герасимов
Смерть
Неизвестно