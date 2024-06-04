Леккоев Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леккоев Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.08.2008

Дочь: Леккоева Александра Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.12.2012

Сын: Леккоев Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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