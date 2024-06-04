Леккоев Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.08.2008
Дочь: Леккоева Александра Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.12.2012
Сын: Леккоев Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности